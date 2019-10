Genova – Ancora una forte esplosione è stata udita dai residenti di Marassi e di Quezzi.

Le deflagrazioni, che hanno fatto preoccupare e non poco gli abitanti della zona, sono arrivate dalla zona dei Camaldoli dove si trova una ex cava, utilizzata dagli artificieri dell’esercito per fare le prove.

Spesso l’area, dietro al forte Ratti, è stata usata per far brillare ordigni bellici e, nel recente passato, è stata utilizzata per testare le micro cariche che hanno abbattuto il moncone di ponte Morandi.