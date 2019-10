Genova – Spaventoso incidente, questo pomeriggio, in via V maggio, nel quartiere di Genova Quarto.

Per cause ancora da accertare, un furgoncino che trasportava frutta è precipitato sulla scogliera vicino al Monumento dei Mille, dopo aver colpito un’auto in sosta e aver sfondato la ringhiera in metallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Locale che hanno aiutato i tre occupanti a uscire dal veicolo per essere trasferiti in ospedale.

Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto due dei feriti dalle lamiere mentre un terzo si è liberato da solo.

Dubbi sulla ricostruzione dell’incidente e su chi si trovasse al posto di guida al momento dell’impatto.

I tre occupanti il veicolo sono stati sottoposti ai test di routine per individuare eventuale uso di alcolici o di sostanze stupefacenti.

Incredibilmente, nonostante il volo di una decina di metri sugli scogli, nessuno dei feriti risulterebbe in pericolo di morte.