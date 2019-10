Savona – Restano gravi, all’ospedale San Paolo, le condizioni dell’uomo accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in corso Mazzini, in circostanze ancora tutte da chiarire.

L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per risolvere una forte emorragia provocata dal fendente ricevuto all’addome.

Non appena riprenderà coscienza verrà ascoltato dalle forze dell’ordine che indagano sull’episodio per cercare di ricostruire quanto avvenuto e per avere informazioni sull’autore del ferimento.