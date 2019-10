Genova – Un intero pomeriggio dedicato ai bambini al Dialogo nel Buio. Come ogni ultimo martedì del mese, la struttura genovese propone ai più piccoli alcune interessanti attività a tema.

Questa volta, martedì 29 ottobre alle ore 18, il giovane pubblico sarà accompagnato dalle guide per mettere alla prova le proprie abilità sensoriali nel suonare uno strumento musicale al buio.

Una grande occasione per vivere l’esperienza a Dialogo nel Buio in maniera originale e coinvolgente, ma anche per riscoprire la percezione sonora mediante il linguaggio del corpo e l’uso di strumenti musicali.

Dialogo nel Buio è la mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un vero e proprio viaggio in totale assenza di luce, che trasforma luoghi e gesti solitamente familiari in un’esperienza inedita e sorprendente. Accompagnato a piccoli gruppi, il pubblico attraversa ambienti nell’oscurità che, in totale sicurezza, riproducono situazioni reali nelle quali occorre imparare un nuovo vedere: non si usano gli occhi, ma bensì i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto.