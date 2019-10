Genova – Bambini in costume che giocano a dolcetto o scherzetto entrando nei negozi, genitori che passeggiano per strada affollando i marciapiedi e portando colore e divertimento per le strade del quartiere.

Straordinario successo per la festa di Halloween organizzata dal Civ sperimentale “Nel cuore di Marassi” alla quale hanno partecipato molti esercizi commerciali impegnati a rivitalizzare il quartiere.

Sin dal primo pomeriggio frotte di bambini in costume o mascherati per l’occasione, hanno festeggiato rumoreggiando simpaticamente per le strade e partecipando al gioco organizzato dal Civ prendendo spunto dalla tradizione della celebre festa.

Giovani e giovanissimi hanno formulato la domanda di rito ed hanno ricevuto caramelle, dolciumi e piccoli regali “a tema”.

Un’occasione per trascorrere il tempo allegramente e per riappropriarsi del territorio in un modo simpatico.

Il primo grande evento organizzato dal neonato Civ “nel cuore di Marassi” è stato un successo e già si lavora ad altre sorprese che arriveranno con le festività natalizie.