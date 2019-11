Genova – Forte temporale, nella notte, sul capoluogo ligure. Intorno alle 5 del mattino una serie di tuoni ha turbato il sonno dei genovesi mentre le precipitazioni hanno iniziato a cadere abbondanti sulla città.

Allagamenti sono segnalati soprattutto nella zona della ValBisagno ma non si segnalano situazioni di particolare gravità.

A preoccupare sono soprattutto frane e smottamenti che potrebbero mettersi in moto a causa delle abbondanti precipitazioni e per il terreno che ormai è inzuppato d’acqua e fatica a riceverne ancora e in quantità.

Allagato il sottopasso di via Bobbio nel quartiere di Staglieno.

Problemi vengono segnalati anche sulla strada Sopraelevata per allagamenti e forti raffiche di vento che la rendono sconsigliata per moto e scooter.

Aggiornamento delle 7,32

Il temporale si è allontanato verso Levante e la situazione è tornata alla normalità.

