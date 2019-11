Genova – Grave incidente all’incrocio tra via Righetti e via Bovio nel quartiere genovese di Albaro. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate violentemente al centro della carreggiata carambolando poi tra le auto in sosta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Ci sarebbero tre feriti gravi, due uomini ed una donna.

I medici del 118 li hanno stabilizzati e portati in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche i mezzi dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre un uomo dalle lamiere della sua auto.

In corso i rilievi della polizia locale per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La zona è funestata da continui incidenti più o meno gravi e i residenti della zona chiedono da tempo maggiori controlli per la velocità sostenuta e più illuminazione per evitare abbagliamenti e zone d’ombra.