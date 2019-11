Genova – E’ rimasta spenta per tutta la notte, nel capoluogo ligure, la celebre Lanterna simbolo della città e guida delle navi in difficoltà ormai dal medioevo.

La luce che da secoli è visibile a grande distanza, sia dal mare che da terra, si è oscurata attorno alla mezzanotte e non è più tornata.

Al momento del black out sulla città era in atto un forte temporale e si sospetta che la luce della Lanterna possa essere stata spenta da un fulmine come già accaduto più volte nel corso dei secoli.

Spenta invece per motivi precauzionali l’illuminazione “artistica” multicolore, proprio per evitare che un fulmine la danneggiasse come successo negli anni scorsi.

Danni coperti da aziende private che hanno prima donato il sistema di illuminazione “colorata” e poi hanno riparato i danni.

La lanterna spenta, nella tradizione popolare, è un presagio nefasto per la città e la luce spenta ormai dalla scorsa notte suscita perplessità e qualche scongiuro tra i genovesi.