Montoggio (Genova) – Grave incidente sulla strada provinciale tra Montoggio e Creto dove, per cause ancora da accertare, un’auto si è scontrata con il guard rail

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’ambulanza e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

notizia in aggiornamento