Genova – Anche la Lanterna, simbolo della città si è spenta a causa del forte temporale che da ore si abbatte sul capoluogo ligure. Un sinistro presagio che in molti commentano non proprio positivamente sulle pagine social.

La luce che sin dal Medioevo illumina il porto di Genova si è spenta intorno alla mezzanotte Una scarica di lampi e di tuoni ed un forte temporale hanno preceduto il curioso incidente che potrebbe essere stato causato proprio da un fulmine come già accaduto altre volte.

Nel corso della storia la Lanterna è stata colpita più volte da fulmini. I danni più gravi si registrarono nel 1481 quando un fulmine colpì la torre uccidendo uno dei guardiani.

Nel 1602 un fulmine colpì nuovamente la Lanterna demolendo la parte merlata della torre superiore. A seguito dell’episodio nel 1603, alla base esterna della torre superiore, venne murata, a scopo propiziatorio, una targa in marmo recante una scritta “Jesus Cristus rex venit in pace at Deus homo factus est”.

Ancora oggi l’antica targa è murata su fronte a terra alla base della torre superiore, anche se oramai quasi illeggibile.