Santa Margherita Ligure (Genova) – Un tragico incidente o un gesto volontario. Sono le ipotesi investigative seguite dalle forze dell’ordine che indagano sulla morte, avvenuta ieri sera, di un giovane che è stato travolto da un treno nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure, nel Tigullio.

La tragedia è avvenuta intorno alle 23 quando un treno in transito a forte velocità ha colpito e travolto il giovane che ha perso la vita.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha cercato di intervenire ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Ora si cercano testimoni o telecamere che possano aver ripreso quanto avvenuto per cercare di comprendere se si sia trattato di un terribile incidente o se, invece, io giovane abbia compiuto un gesto estremo.