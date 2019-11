Genova – Dopo la lunga fase di pesante maltempo che ha interessato la Liguria fino alle prime ore di lunedì, domani mercoledì, la pioggia tornerà a bagnare la regione.

Si tratterà di un passaggio instabile piuttosto veloce ma, visto il livello di saturazione quasi completo del terreno, da tenere sotto osservazione.

ARPAL ha, dunque, EMANATO L’ALLERTA GIALLA E ARANCIONE PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI per la giornata di DOMANI, MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE che avrà queste modalità:

GIALLA SU TUTTE LE ZONE DALLE 3 ALLE 8 a seguire:

PONENTE, BACINI PICCOLI E MEDI (ZONA A) prosecuzione in GIALLA FINO ALLE 15. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15;

CENTRO LEVANTE (ZONE B, C, E) ARANCIONE DALLE 8 ALLE 18. Per i bacini grandi di C ed E gialla solo gialla dalle 6 alle 18;

ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE, BACINI PICCOLI E MEDI (ZONA D): ARANCIONE DALLE 8 ALLE 15 POI GIALLA FINO ALLE 18. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15.

Dopo due giornate di tregua, senza precipitazioni e con il sole che è ricomparso su quasi tutta la regione, è alle porte un nuovo, veloce peggioramento delle condizioni meteo. Da Ovest è, infatti, in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, nel suo transito, un po’ tutta la regione concentrando, però, i fenomeni più intensi sul centro Levante. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio regionale. Visto il grado di completa saturazione del suolo praticamente ovunque è necessario, dunque, prestare attenzione anche a questa fase instabile, nel corso della quale sono attese piogge diffuse, locali temporali forti ed un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Dal pomeriggio avremo una graduale attenuazione dei fenomeni a cominciare da Ponente in estensione al resto della regione.

Questi i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani e contenuti nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso oggi:

OGGI, MARTEDI’ 26 NOVEMBRE: nulla da segnalare

DOMANI, MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE: l’ approssimarsi di un sistema frontale sulla regione determina dalle prime ore della mattina precipitazioni con intensità fino a moderata e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente. Intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche fino a 65-75 km/h su ABCE.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE: Mare localmente agitato su C e coste orientali di B per onda da sud-ovest (periodo 7-8 secondi).