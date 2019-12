Genova – Lingotti e monete d’oro sepolte nel giardino di una villetta sulle alture di Prà. A scoprirle alcuni operai che stavano realizzando alcuni lavori nel terreno dell’abitazione, in fase di ristrutturazione e che hanno subito chiamato il proprietario dell’immobile per segnalare la “curiosa” presenza.

Una vicenda che sembra uscita dalla trama di un film anche perché non è chiaro se il padrone della villetta fosse al corrente o meno del tesoro sepolto in giardino.

Il valore dei lingotti e delle monete, infatti, sarebbe piuttosto ingente.

A far emergere la storia, come spesso accade, è una lite in Tribunale poiché il proprietario dell’immobile non intende riconoscere agli operai che l’hanno scoperto, una quota del tesoro come sarebbe previsto da alcune norme.

La battaglia legale verterà tutta sulla proprietà dell’oro poiché se davvero il proprietario non era al corrente della presenza del tesoro, potrebbe essere obbligato a riconoscere una percentuale per il ritrovamento.

Diversamente, se sosterrà in Tribunale che lingotti e monete sono di sua proprietà, dovrà dimostrarlo e, soprattutto, chiarirne la provenienza.

Nel frattempo, a Prà, si è scatenata la “caccia”, spinta dalla curiosità, ad identificare la villetta e il proprietario per capire se l’edificio sia stato recentemente acquistato o se invece appartenga da generazioni all’attuale proprietario.

In ogni caso nei bar e nei locali della zona, l’argomento è sulla bocca di tutti. Non capita tutti i giorni di trovare lingotti e monete d’oro nascosti nel giardino di una casa.

Ad incuriosire è anche come ci sia finito, un simile tesoro, sotto terra nel giardino.