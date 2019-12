Sanremo (Imperia) – Cresce l’emergenza maltempo in Liguria dopo la mattinata relativamente tranquilla.

Le piogge si sono fatte più forti e abbondanti nell’imperiese e molto corsi d’acqua hanno raggiunto e superato il livello di guardia.

A Sanremo il torrente Arma è esondato in due punti creando disagi e preoccupazione tra la popolazione.

Critica la situazione in zona ponte Savio e in via Caravelli che risulta chiusa in via precauzionale sino all’incrocio con l’Aurelia Bis

Nella zona i tecnici della Protezione Civile e gli uomini dei vigili del Fuoco.