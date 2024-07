Genova – E’ stata ritrovata sana e salva a Pisa, Barbara Agostinelli, l’infermiera di 54 anni scomparsa domenica scorsa dalla sua abitazione di Quezzi.

La notizia arriva dai social e annuncia il ritrovamento della donna, in stato confusionale ma tutto sommato sana e salva, a Pisa.

A trovarla sarebbero stati i carabinieri e la donna sarebbe stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Barbara Agostinelli si era allontanata dalla sua abitazione domenica scorsa e il suo scooter era stato ritrovato alcuni giorni dopo sulle alture di Marassi, non lontano da dove era scomparsa ma in una zona vicina a boschi e con diversi sentieri che conducono a zone diverse, complicando le ricerche.

Una segnalazione a Cornigliano, ieri, aveva fatto sperare ma ora la notizia del ritrovamento – se confermata – consentirebbe di chiudere il caso con un bel sospiro di sollievo.

notizia in aggiornamento