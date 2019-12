Ottone – Il maltempo è ormai lontano ma gli effetti continuano a presentarsi sul territorio dell’entroterra ligure. La strada statale 45 è chiusa in entrambi i sensi si marcia per una grossa frana che si è verificata in località Catribiasca di Ottone.

Il grosso movimento franoso si è verificato nella serata del 25 dicembre e – secondo il Comune di Ottone – non è possibile determinare al momento i tempi di intervento di Anas che è responsabile per il tratto di strada.

Non è quindi possibile raggiungere il versante piacentino.