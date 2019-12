Finale Ligure – I vigili del fuoco hanno soccorso un biker vittima di un grave incidente sul sentiero “Rollercoaster” in località Melogno.

Lo sportivo è caduto rovinosamente a terra durante la discesa con la mountain bike ed ha perso i sensi. Fortunatamente altre persone presenti sul sentiero hanno allertato i soccorsi che sono arrivati anche con un elicottero del 118 visto il terreno impervio.

L’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha trasportato il personale di soccorso e il personale paramedico del 118 e il biker è stato prima stabilizzato e poi trasferito in codice rosso all’ospedale.

L’uso dell’elicottero dei vigili del fuoco in modalità “pronto soccorso” del 118 si sta rivelando sempre più importante, specie in un territorio difficile come quello ligure, per portare i soccorritori rapidamente in zone impervie e per trasferire altrettanto rapidamente i feriti.