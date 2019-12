Genova – Ancora traffico in tilt sulle autostrade della Liguria ed ancora code e disagi per chi si sposta lungo la regione.

Alle 10,30 di oggi si segnalavano 5 km di coda sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Prà e Celle Ligure in direzione Ventimiglia.

Sempre sulla A10 Genova Ventimiglia segnalato un km di coda tra Varazze e Celle Ligure in direzione ponente per lavori.

Sulla A12 Genova – Livorno, invece, traffico rallentato tra Rapallo e Genova Nervi, in direzione Genova, per un incidente che ha coinvolto alcuni veicoli.

Non si placano intanto le proteste per i giorni di caos sulla rete autostradale, sia sulla A10 Genova – Ventimiglia che sulla A12 Genova Livorno per diversi cantieri aperti.

Disagi anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce dove ieri si sono registrati sino a 18 km di coda per il restringimento ad una sola corsia dei viadotti considerati a rischio in entrambe le direzioni.

Ieri il vice-premier Luigi Di Maio ha ribadito la volontà del Governo di procedere alla revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia, società del gruppo Benetton.