Santo Stefano d’Aveto (Genova) – E’ scivolato su un lastrone ghiacciato cadendo violentemente a terra ed ha perso momentaneamente conoscenza il 70enne salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco che è intervenuto in modalità 118 al pian della Cipolla, sopra Santo Stefano d’Aveto.

L’uomo, si è ripreso dopo la caduta ed è riuscito a raggiungere autonomamente il rifugio del Pian della Cipolla dove è stato soccorso e gli è stata medicata in emergenza una ferita alla testa.

Le condizioni dell’escursionista e il fatto di aver perso conoscenza, seppure momentaneamente, ha spinto i soccorritori del 118 ad inviare l’elicottero per il recupero più veloce e per il trasferimento in ospedale per gli esami del caso.