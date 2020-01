Genova – Grave incidente sul lavoro, questa sera, in un capannone della San Giorgio Siegen di corso Perrone, non lontano dal cantiere per la costruzione del Ponte per Genova.

Un operaio che stava eseguendo delle saldature è caduto da un’altezza di alcuni metri riportando delle ferite.

Nel capannone erano in corso lavori per la realizzazione di pezzi del costruendo nuovo Ponte per Genova.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in ambulanza in ospedale.

In un primo momento si era diffusa la notizia di un incidente sul lavoro all’interno del cantiere per la costruzione del nuovo ponte autostradale.

In realtà si tratta di una zona di lavorazione nelle vicinanze ma comunque collegata.