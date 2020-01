Genova – Un trasporto decisamente particolare quello compiuto ieri pomeriggio dall’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” in assetto pronto intervento del 118.

Il velivolo si è alzato in volo per trasferire con la massima urgenza tre neonati dall’ospedale di Imperia al centro di eccellenza dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Oltre alla grande incubatrice, necessaria per poter trasportare simultaneamente i tre neonati nelle migliori condizioni, sull’elicottero si è imbarcato anche lo staff medico che si è assicurato che i tre giovanissimi passeggeri viaggiassero senza pericolo e sotto stretto controllo medico.

Il trasferimento è stato compiuto nel migliore dei modi e i tre passeggeri sono giunti al Gaslini per le cure necessarie.