Genova – E’ stato riaperto solo questa notte, attorno alle 4, corso Perrone chiuso al traffico ieri sera per una grossa fuga di gas che si è riversata nei tombini della zona facendo scattare l’allarme e la chiusura della strada.

L’allerta è scattata ieri sera, verso le 19, quando alcuni residenti della zona hanno iniziato ad avvertire un forte odore di gas che sembrava provenire da un tombino.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza di gas metano all’interno della rete di scarico ed hanno subito bloccato il traffico nella zona, in via precauzionale, poichè un’eventuale esplosione avrebbe potuto creare danni gravi.

Bloccati per precauzione anche i lavori nel cantiere per la costruzione del nuovo Ponte per Genova, nelle aree più vicine alla segnalazione di pericolo.

In breve è stata identificata la perdita e gli operai hanno riparato la tubazione riportando in sicurezza la zona.

Per precauzione è stato riaperto al traffico corso Perrone solo una volta accertato che la presenza di gas era ormai quasi azzerata.