Genova – Cantieri che sembrano “abbandonati” e dove da settimane non si vede nessun operaio a lavorare. Le segnalazioni degli automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade della Liguria si fanno di ora in ora più numerose e la spiegazione potrebbe essere semplice quanto terribile: i cantieri sono fermi perché gli appalti sono bloccati e i lavoratori senza stipendio da mesi.

Secondo i sindacati ben180 lavoratori della Cooperativa Sanguglielmo, passati alla Secureway, sono senza stipendio e senza lavoro e non ricevono comunicazioni in proposito da ottobre 2019, purtroppo le due società sembrano sparite nel nulla. I committenti, nonostante le nostre ripetute richieste di intervento, tacciono senza intraprendere iniziative concrete a tutela dei lavoratori né per la sicurezza dei cantieri. Addetti che, insieme alle loro famiglie versano in gravissime condizioni economiche.

La Uiltrasporti intende ricordare, ancora una volta, che questi lavoratori dovrebbero essere destinati al ripristino autostradale e alla segnaletica, a seguito di incidenti e/o eventi calamitosi avvenuti negli ultimi tempi su le seguenti tratte: A6 – A7 – A12 – A10 – A26 –A4 – A21. Purtroppo da un paio di mesi gli addetti non sono più in grado di raggiungere i cantieri di lavoro: versano in gravi condizioni economiche, non hanno carburante per i mezzi, né tessere viacard per pedaggi autostradali. Questa situazione è facilmente riscontrabile nelle tratte segnalate perché ci sono i cantieri incustoditi che rappresentano un pericolo per la sicurezza di cittadini e automobilisti.

“Il Presidente della Regione Liguria, sotto le festività di Natale, lamentava una presenza massiccia di cantieri – scrive Uiltrasporti – nessuno ha provveduto a comunicargli che i lavoratori delle due società non erano più in condizioni di operare per i motivi espressi più volte da Uiltrasporti Liguria. Chiediamo a Regione Liguria, Autostrade per l’ Italia S.p.a, S.a.t.a.p S.p.a, Pavimental, Itinera di intervenire con estrema urgenza per tutelare lavoratori e utenza.

Riteniamo tale situazione indegna per un paese civile e insostenibile per la nostra regione che, per vari, noti e disastrosi motivi, è sofferente in tema di trasporti e viabilità”.