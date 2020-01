Teheran – Missili contro le basi USA in Iraq lanciate dalle forze militare iraniante. E’ durissima e dagli effetti imprevedibili la reazione dell’Iran all’uccisione, con un drone carico di esplosivo, del generale Qassem Soleimani.

Decine di ordigni sono caduti dal cielo su posizioni militari statunitensi e anche le basi italiane sono entrate in fase di emergenza ed i militari si sono messi al riparo nei rifugi anti missile anche se non risultano attacchi alle forze del nostro paese.

Un escalation che certamente preoccupa molto la comunità internazionale che conosce la disponibilità di armi nucleari nell’arsenale delle due potenze in scontro ma anche le possibili conseguenze di un surriscaldamento della zona sotto il profilo militare.

Al momento non risultano vittime o feriti gravi tra le forze sotto attacco ma la situazione è di emergenza assoluta.