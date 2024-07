Genova – Un malfunzionamento su scala globale ai sistemi informatici sta mandando in tilt banche, aeroporti e borse in tutto il mondo a partire dalla prima mattinata odierna.

Disagi sono previsti anche all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e riguarderanno alcuni voli in arrivo o in partenza oggi. A confermarlo, Genova City Airport che tramite una nota scrive: “A causa di un malfunzionamento globale sui sistemi informatici che sta causando rallentamenti sulle procedure di accettazione e imbarco, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a recarsi in aeroporto con largo anticipo o a contattare la compagnia aerea di riferimento”.

Per quanto riguarda gli arrivi, al momento si segnala il ritardo dell’aereo da Monaco di Baviera (12:45), mentre è stato cancellato quello proveniente da Roma Fiumicino (14:35).

Per le partenze, invece, ritardi per i voli verso Roma Fiumicino (11:10), Napoli (11.25), Parigi Orly (11.40) e Monaco di Baviera (13.25), mentre è cancellato quello per Roma Fiumicino (15.25).