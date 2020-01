Genova – Hanno atteso che i proprietari di casa andassero in vacanza per entrare e svaligiare l’appartamento. E’ successo nella notte a Quarto, in un’abitazione di via Acerbi, alle spalle della locale stazione ferroviaria.

I ladri sono entrati indisturbati ed hanno messo a soqquadro l’intero appartamento cercando oggetti preziosi e materiale facilmente trasportabile.

I malviventi sono riusciti persino a smurare la cassaforte contenente denaro e altri gioielli che i proprietari pensavano di aver lasciato “al sicuro”.

Sono stati i vicini di casa ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiamare la polizia che non ha potuto far altro che costatare l’effrazione e iniziare le verifiche alla ricerca di impronte e prove che possano ricondurre all’identità dei ladri.

In questo periodo di settimane bianche i ladri d’appartamento sono tornati molto attivi.