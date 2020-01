Genova – Incidente mortale, nella notte, in corso Europa, poco lontano dall’incrocio di via Timavo dove è installato il “semaforo intelligente”. Un’auto con a bordo tre giovani si è schiantata per cause ancora da accertare ed ha preso fuoco poco dopo l’incrocio, in direzione centro.

Nella vettura, che ha preso fuoco poco dopo l’impatto, sono morti due giovani mentre un terzo è stato estratto miracolosamente dalla vettura, poco prima che prendesse fuoco.

Sul posto, poco dopo le 2,30, sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 ma per due degli occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare.

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.