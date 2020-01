Genova – Da domani, e sino al 21 febbraio, la sosta delle autovetture nelle vie Sofonisba Anguissola, Antonio Pellegrini e Silvio Spaventa, al Campasso, sarà riservata ai soli residenti delle strade stesse.

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’inizio dei lavori di riqualificazione dell’ex mercato ovoavicolo, lavori che andranno a ridurre significativamente i posti auto disponibili.

Per non incorrere in sanzioni, agli aventi diritto sarà sufficiente esporre una fotocopia della carta di circolazione del veicolo attestante la residenza su tali strade.

Inoltre, sempre per rispondere alle richieste della cittadinanza, è in fase di allestimento un’area situata in via del Campasso da destinare alla sosta veicolare in modo da compensare la riduzione della sosta su strada per effetto del cantiere in allestimento.

“Abbiamo ascoltato i suggerimenti della cittadinanza per cercare di mitigare gli effetti del cantiere per la riqualificazione del mercato ovoavicolo – sottolinea l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi –, un’opera fondamentale destinata a cambiare il volto del Campasso, cosa di cui siamo particolarmente lieti. Faremo tutto il possibile per restare vicini ai cittadini del Campasso e per tenere conto delle loro necessità“.