La Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni della ragazza di 17 anni ricoverata ieri sera dopo essere stata coinvolta in un brutto incidente stradale in viale Italia.

La giovane era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto.

Ad avere la peggio la giovane centaura che è stata sbalzata dalla sella ed è caduta a terra dopo un volo di aluni metri-

Soccorsa dal 118, la giovane è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea per le cure del caso.

I medici hanno riscontrato alcune fratture e ferite lacero contuse oltre ad un forte trauma alla testa.

La ragazza non è in pericolo di morte.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle eventuali responsabilità, da parte della polizia locale.