Genova – Ha litigato con la sua ragazza ed ha deciso di sdraiarsi sui binari del treno. Momenti di paura, domenica sera, alla stazione ferroviaria di Genova Principe dove un 18enne ha fatto scattare l’allarme con un gesto ancora in via di chiarimento.

Il giovane ha litigato con la fidanzata e subito dopo si è sdraiato sui binari minacciando di attendere il treno in transito.

Fortunatamente la ragazza è corsa dalla polizia ferroviaria a dare l’allarme e gli agenti sono corsi sui binari per fermare il transito del convoglio e per far desistere il giovane dai suoi intenti.

Una volta recuperato il ragazzo, sul binario 17, gli agenti lo hanno rassicurato e poi affidato alle cure dei medici dell’ospedale Galliera.