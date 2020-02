Genova – Domani, martedì 11 febbraio, si celebrerà la XXVIII Giornata del Malato, una ricorrenza istituita da Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1992.

Il Sistema Sanitario Regionale ha previsto diverse iniziative chie coinvolgeranno le Aziende Sanitarie e gli ospedali della Liguria.

Menù speciali, orari di visita allargati e qualche azione dedicata a quanti soffrono: “Anche quest’anno i nostri ospedalei hanno voluto dare ai pazienti qualche attenzione in più – ha sottolineato la Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale –

Sono previsti orari di visita ampliati, menù speciali e iniziative dedicate. Si tratta di piccoli gesti per dimostrare, anche in questa giornata, la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà per la propria salute.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti della Sanità Ligure che ogni giorno lavorano con grande dedizione per prendersi cura dei nostri pazienti”.

Ecco tutte le iniziative per la giornata di domani.

ASL 1

L’orario di accesso ai reparti per le visite è previsto dalle 11 alle 19. I reparti di Rianimazione, Ostetricia e Cardiologia/Utic manterranno invece i consueti orari. Ai degenti, verrà servito un menù speciale.

I membri del Centro tutela diritti del malato saranno presenti nell’atrio dell’ospedale di Imperia per illustrare l’attività del Centro, dalle 9 alle 15.

Domenica 16 febbraio, alle 16, sarà celebrata una messa dedicata presso la Cappella San Camillo dell’Ospedale di Imperia.

ASL 2

L’orario di visita ai pazienti sarà ampliato all’intera fascia oraria compresa tra le ore 9.30 e le 20.30. Verrà servito un menù speciale, compatibilmente con le esigenze dietetiche dei pazienti.

Saranno inoltre favorite le occasioni di colloquio dei medici di reparto con i familiari che vorranno chiedere informazioni sullo stato di salute dei propri cari ricoverati.

Inoltre, dalle 16.15, presso la sala congressi dell’OMCEO Savona, è in programma la “Giornata della Trasparenza” organizzata da Asl 2 in collaborazione con le Associazioni di Tutela e Volontariato del Comitato misto consultivo. Non si parlerà solo di trasparenza e anticorruzione ma anche di Customer satisfaction, azioni di miglioramento e buone pratiche in sanità. È prevista la presenza della vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.

ASL 3

Sarà possibile accedere agli ospedali del Presidio ospedaliero unico di Asl3 (ospedali La Colletta di Arenzano, P.A. Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena e Gallino di Pontedecimo) per le visite ai degenti in tutti i reparti (a eccezione dei Reparti di Terapia intensiva, UTIC e PS/OBI) dalle 10.30 fino alle 20.30, nel rispetto delle attività clinico-assistenziali. Nella stessa giornata, negli ospedali di Asl3, verrà anche proposto un menù speciale, oltre alle consuete alternative fisse e dietetiche.

ASL 4

L’orario di visita ai parenti sarà esteso dalle 12 alle 19, eccetto le aree di terapia intensiva e sub-intensiva.

I degenti avranno a disposizione, in alternativa al menù tradizionale, un menù speciale.

ASL 5

Tutti gli ospedali del territorio estenderanno l’orario di visita dalle 12 alle 21. Sarà inoltre servito ai degenti un menù speciale.

In occasione della Giornata del malato, il vescovo S.E. Mons. Luigi Ernesto Paletti, farà visita ai pazienti dell’Ospedale Sant’Andrea.

ISTITUTO G.GASLINI

Il Gaslini celebra la Giornata del malato con l’iniziativa “Ospedale aperto” che prevede la possibilità di accedere alla visita dei piccoli pazienti dalle 8 alle 20; inoltre, il ristorante aziendale, fornirà a utenti e pazienti un menù speciale.

Alle 16, S.Em. Cardinale Angelo Bagnasco, celebrerà la S. Messa presso la Chiesa parrocchiale.

OSPEDALE GALLIERA

L’orario di visita è previsto dalle 10.30 alle 20.30 (eccetto area terapie intensive) ed è in programma un menù speciale, insieme alla presenza di volontari, per tutta la giornata, all’interno dei reparti di degenza. L’Ente ha previsto inoltre iniziative interne a carattere religioso a favore dei malati e un evento che unirà l’E.O. Ospedali Galliera e la Onlus Officine Buone, una sorpresa per il personale ospedaliero e per tutti i pazienti che, in occasione della XXVIII Giornata del Malato, indosseranno i panni di giudici di un vero contest: “Special Stage”, la prima rassegna musicale per giovani artisti di talento che si svolge ogni settimana nelle corsie d’ospedale di tutta Italia.

Per saperne di più: https://www.galliera.it/notizie/tre-artisti-un-palco-speciale.

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

L’orario di accesso di visita ai degenti, per le Strutture sanitarie del Presidio di Voltri, sarà esteso dalle 13 alle 20.15, fermo restando la garanzia di attività sanitaria e assistenziale, da parte degli Operatori sanitari delle strutture interessate.

POLICLINICO SAN MARTINO

Sarà permesso l’ingresso a parenti e amici dei pazienti ricoverati dalle 12 alle 21, a eccezione dei reparti di Terapia intensiva, Rianimazione, Pronto soccorso e Ostetricia, che seguiranno invece l’orario consueto. A tutti i degenti verrà proposto un menù particolare.