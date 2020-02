Genova – Una banda d’asfalto completamente liscia che, con la pioggia, si trasforma in una lastra di ghiaccio viscido che può provocare incidenti.

Sono diverse le segnalazioni di incidenti e di pericolo arrivate ai centralini della polizia locale per via della pioggia che rende particolarmente viscida e pericolosa una banda d’asfalto inserita tra la nuova rampa che sale all’altezza del Terminal Traghetti e la carreggiata pre-esistente in direzione centro.

Con la pioggia il manto stradale è diventato sdrucciolevole e in pochi minuti alcune moto e scooter sono rimaste vittima di incidenti fortunatamente senza feriti.

Il pericolo è stato segnalato alla polizia locale e sui social, attraverso il tam-tam dei motociclisti.