Genova – Appuntamento con il teatro d’autore questa sera allo Spazio Lomellini 17.

Alle 21.00, nella splendida cornice delle stanze dell’associazione, andrà in scena La Voce Umana, il monologo di Jean Cocteau andato in scena per la prima volta nel 1930 alla Comédie-Française.

A interpretare il monologo, per la regia di Carlo Orlando, sarà Eva Cambiale che diventerà l’inconsolabile protagonista del testo di Cocteau, aggrappata alla cornetta del telefono, disperata, frustrata e, alla fine, arresa alla fine di una storia d’amore in cui non compare mai l’amato.

Al raggiungimento dei posti non sarà possibile entrare per non interrompere lo spettacolo, info e prenotazioni spaziolomellini17@gmail.com.