Genova – Un nuovo decesso per il coronavirus in Italia e sale a due il bilancio delle vittima dopo la morte del 78enne Adriano Trevisan di Vò Euganeo, in Veneto.

La seconda vittima sarebbe una donna collegata al 38enne di Codogno, nel lodigiano, che resta molto grave nell’ospedale del paese.

Sale a 25 il numero delle persone contagiate nella sola Lombardia.

Scatta il provvedimento del Governo che impone la quarantena a chi rientra dai paesi “a rischio”.

Da Genova, dove sono risultati negativi i controlli su una famiglia rientrata dalla Cina, il virologo Matteo Bassetti insiste sulla non drammaticità della situazione.

Mortalità tra lo 0,5 e l’1% dei contagiati è poco superiore ad una normale influenza.

Soggetti a rischio le persone anziane e con problemi precedenti all’infezione. Ripresa rapida per le persone di buona salute e senza malattie croniche.