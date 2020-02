Genova – Dopo il consigliere di Forza Italia Guido Grillo, che è arrivato in Aula Rossa a Palazzo Tursi con la mascherina chirurgica, anche il consigliere Alberto Campanella è arrivato indossando una maschera, con filtro.

Il consigliere eletto tra le fila di Fratelli d’Italia, ha scelto di portare una maschera con filtro, utilizzata in ambito professionale nel caso di lavori a contatto con sostanze tossiche o in presenza di grandi quantità di polvere.

Questo tipo di presidio, secondo quanto ha spiegato più volte il virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino, non avrebbe alcuna utilità in ambito di auto protezione da Coronavirus.

La mascherina, infatti, non preserva dal contagio ma permette, a chi la indossa, di evitare di infettare gli altri.

Bassetti ha inoltre chiarito che le maschere di protezione più avanzate, usate per le visite ai pazienti contagiati, hanno effetto solo per brevi periodi e non sono in grado di proteggere le persone per ore.