Genova – Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus né possono essere infettati. La precisazione arriva dal Ministero della Salute e dall’ Istituto Superiore di Sanità ed è inoltre chiaramente riportata in tutte le ordinanze emesse in queste ore dai governatori delle Regioni interessate all’emergenza.

L’associazione animalista Enpa (Ente nazionale protezione animali) invita tutti ad avere un comportamento responsabile e sereno, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie (Ministero della Salute in primis) e evitando di dare ascolto a voci che soprattutto ieri si sono diffuse sui social network in merito al pericolo di contagio proveniente dagli animali da compagnia.

“I nostri pet (ma anche i randagi) – ribadiscono all’Enpa – non sono veicolo del contagio né possono essere contagiati”.