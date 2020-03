Genova – Via libera allo spostamento dell’autoparco di Campi nelle aree vincolate a verde pubblico attorno a Villa Bombrini, nel quartiere di Cornigliano.

La riunione fiume del Consiglio comunale è terminata poco dopo l’una della scorsa notte e la maggioranza ha approvato l’autorizzazione alla creazione di un mega parcheggio di Tir e camion nelle aree che l’Accordo di Programma dell’ex Ilva destinava ad area di verde pubblico e per eventi.

Un trasferimento sulla carta “temporaneo” ma che sta facendo infuriare i comitati di quartiere e le associazioni ambientaliste che già muovono sul sentiero di guerra promettendo manifestazioni di protesta e ricorsi alla magistratura per bloccare quello che appare come una palese violazione di un accordo cardine per il futuro della zona.

In particolare i comitati dei residenti fanno notare che il PUC prevedeva altra destinazione d’uso per le aree e l’emergenza creata dalla vendita delle aree di Campi dell’imprenditore Spinelli al colosso di Amazon – che nella zona costruirà un magazzino – non appare una buona motivazione per riconoscere una “emergenza” tale da influire sul precedente accordo.

A nulla è servita l’opposizione dei consiglieri di minoranza e dopo una riunione fiume, tra mozioni e interventi, la votazione ha visto prevalere la maggioranza che guida palazzo Tursi.