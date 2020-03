Milano – Stop ai voli Alitalia in partenza e in arrivo a Malpensa per l’emergenza coronavirus. La compagnia di bandiera, in grave crisi finanziaria, ha annunciato il blocco dei voli e tutte le attività nell’aeroporto hub del nord Italia.

L’ultimo volo arriverà poco prima delle 11 da New York e poi la compagnia fermerà le attività sino a data da destinarsi.

Un colpo durissimo per la compagnia aerea che abbandona, di fatto, uno degli scali più importanti del nostro Paese insieme a Roma Fiumicino.

Non è chiaro il motivo di una decisione così dura e probabilmente la crisi finanziaria potrebbe aver influito sulla scelta in tempi in cui il coronavirus fa paura e la gente viaggia il meno possibile per precauzione.

Blocco dei voli internazionali anche a Lainate per Alitalia che ha deciso di mantenere solo i voli nazionali.

Le destinazioni a lungo raggio resteranno attive solo dall’aeroporto di Roma e chi vorrà partire per voli internazionali dovrà fare tappa nella Capitale.