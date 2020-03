Una nuova perturbazione sta interessando la Liguria provenendo da nord ovest. Porta nuvole e precipitazioni sparse soprattutto nella zona del centro levante.

Nei prossimi giorni seguirà un periodo di instabilità con alternanza di nuvole e schiarite più o meno prolungate ma non dovrebbero esserci precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 9 marzo 2020

Rapido incremento della nuvolosità nelle prime ore e debutto delle piogge sul centro-levante con rovesci in mattinata anche temporaleschi, che risulteranno comunque più probabili e frequenti tra Genovesato e Tigullio occidentale.

Fenomeni più sporadici altrove con clima più asciutto spostandosi verso l’imperiese.

Quota neve in calo localmente sino sotto i 1000 metri.

Attenuazione delle precipitazioni da metà pomeriggio a partire dai settori occidentali e precipitazioni che tenderanno ad andare verso il mare aperto. Schiarite a seguire.

Venti dai quadranti settentrionali sul ponente, da sud est sul levante, in rotazione da nord est anche su questi settori dalle ore centrali.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In calo

Costa: min +6/9°C, max: +12/16°C.

Interno: min -5/+4°C, max: +9/13°C

Martedì 10 marzo 2020

Giornata in prevalenza soleggiata, in un contesto comunque parzialmente nuvoloso per nubi in transito.

Venti dapprima settentrionali, ruotano rapidamente dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature: in aumento

Mercoledì 11 marzo 2020

Nuvolosità in generale aumento, specie lungo le coste per nubi basse, ma senza la minaccia di piogge.