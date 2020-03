Genova – Sono negativi tutti i test preventivi fatti al personale del Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino venuti a contatto con un paziente di origini egiziane che è transitato dal reparto di Pneumologia.

Sottoposti a test anche alcuni sanitari e personale non medico del reparto di Pneumologia e anche in questo caso non si registrano contagi.

Massima cautela nei reparti degli ospedali liguri per il pericolo di contagio del personale medico e paramedico che porterebbe ad una pericolosa emergenza nell’emergenza.

Il personale non è facilmente “sostituibile” e se si dovesse ammalare rappresenterebbe un grosso problema.