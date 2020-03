Genova – La nave ospedale messa a disposizione da MSC arriverà nel porto di Genova la prossima settimana e verrà subito utilizzata per ospitare i pazienti dimessi dagli ospedali e che devono proseguire un periodo di sorveglianza e assistenza e per ospitare i tanti pazienti che non hanno bisogno di essere ricoverate in ospedale ma devono essere curate per il coronavirus.

Lo ha precisato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa in Regione.

Non si tratterà di un “ospedale” nel vero senso della parola ma di una struttura sanitaria in sostegno delle strutture ospedaliere.