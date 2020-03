Genova – Si apre uno spiraglio per i due liguri bloccati in questi giorni a Cuba, dove si trovavano in vacanza, per la Quarantena scattata nel paese caraibico in conseguenza delle diffusione del coronavirus.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha contattato il presidente della Regione Liguria per uno scambio di informazioni che servirà per far attivare subito la Farnesina in aiuto dei due liguri.

Al momento risulta che i due, pur essendo risultati negativi al contagio, vengano in qualche modo “trattenuti”, senza potersi allontanare, perché è scattata per loro la Quarantena, il periodo nel quale devono restare in isolamento nel timore che sviluppino i sintomi e risultino positivi al coronavirus.

Marta Cavallo e Filippo Colotto sono bloccati a Cuba dal 27 febbraio e non possono allontanarsi dal posto dove sono tenuti in quarantena.

Attraverso diversi appelli hanno chiesto l’intervento della Farnesina per poter rientrare in Italia nel timore che la situazione degeneri nel paese caraibico noto per avere uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

Il ministro Di Maio ha assicurato il suo personale interessamento alla vicenda e già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.