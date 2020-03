Genova – Ben 280 nuovi posti auto pronti e gratuiti in piazzale Kennedy (Cavalieri di Vittorio Veneto) per chi è costretto a lavorare durante l’emergenza coronavirus-covid19 e non vuole spostarsi in autobus verso il centro.

Il parcheggio è totalmente gratuito e secondo quanto affermato dal Comune di Genova “servirà a rispondere alle esigenze del quartiere della Foce” e quindi dovrebbe restare anche dopo la fine dell’emergenza.

In caso di eventi fieristici, ovviamente, la sosta sarà temporaneamente sospesa.

I residenti del quartiere si domandano se i parcheggio “a strisce bianche” di piazzale Kennedy faranno parte del computo dei posteggi “liberi” prescritti per legge nelle Aree Blu con parcheggi a pagamento.