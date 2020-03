Genova – Otto ore di sciopero per protestare contro la mancanza di mascherine e dispositivi di auto protezione che possano evitare la diffusione del coronavirus su posto di lavoro.

Non si ferma l’ondata di proteste di lavoratori che chiedono di poter lavorare in sicurezza. Oggi 8 ore di sciopero alla Site di Borzoli, azienda metalmeccanica che si occupa di reti, infrastrutture ed impianti.

Intanto, proprio questa mattina l’Azienda ha dichiarato di aver aperto la procedura di cassa integrazione secondo le indicazioni del dereto.