Genova – “E’ stata una giornata pesante ma sempre nella curva prevista e siamo nel pieno dell’emergenza. Ma siamo anche nella fase di espansione della Sanità regionale che non si vedeva da tempo”

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha ricordato che restare a casa è l’arma più forte che abbiamo contro il virus.

“Si deve restare a casa – ha ribadito Toti – e anche quando si esce si deve restare più vicino possibile a casa e si deve subito rientrare nella propria abitazione”.

L’auto isolamento è considerato il punto forte della strategia di “lotta” alla diffusione dell’emergenza e sebbene sia atteso un segnale di un possibile rallentamento per la fine della settimana.

Ecco tutti i dati:

Continuano ad aumentare contagi e decessi per il coronavirus in Liguria. Sono infatti 809 le persone positive in Liguria, 79 in più di ieri mentre i deceduti sono 73 con un aumento di 13 unità rispetto a ieri.

Crescono anche le persone clinicamente guarite che sono, ad oggi, 67, 13 in più di ieri.

Positivi: 809 persone (79 in più rispetto a ieri), decessi 73 (13 in più rispeto a ieri.

• Ospedalizzati 502 (101 in più di ieri) di cui 100 in terapia intensiva (15 in più di ieri)

Questa la suddivisione per azienda/Asl:

Asl1 – 71 (12 terapia intensiva)

Asl2 – 86 (11 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 59 (8 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl4 – 22 (8 terapia intensiva)

Asl5 – 57 (12 terapia intensiva)

San Martino – 101 (29 terapia intensiva)

Galliera – 49 (13 terapia intensiva)

Gaslini – 3 già dimessi

Evangelico – 51(7 terapia intensiva)

• Al Domicilio 307 (22 in meno di ieri)

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 67 (13 in più di ieri)

Sorveglianze attive: totali 1812 persone di cui:

Asl1 – 330

Asl2 – 291

Asl3 – 310

Asl4 – 460

Asl 5 – 421