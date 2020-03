Genova – “Ci attendono momenti molto delicati per la sanità della Liguria ma stiamo lavorando per aumentare al massimo la possibilità di offrire cure adeguate a tutti”.

E’ il punto della situazione fatta oggi dal presidente della Regione Liguria, Giovani Toti, nell’ormai quotidiano appuntamento con il “punto Stampa” per aggiornare sull’evoluzione del contagio.

E’ critica la situazione dell’emergenza coronavirus in Liguria e non si parla più degli attesi segnali di “rallentamento” di cui si era accennato nei giorni scorsi, segno che molto probabilmente il picco dei contagi è ancora in atto e non ci sarà l’atteso rallentamento in cui si sperava solo pochi giorni fa.

Nei prossimi giorni sono attese due nuove “emergenze” da affrontare, con l’arrivo di due navi da crociera che potrebbero trasportare persone affette da coronavirus-covid19

La prima dovrebbe arrivare tra la nottata di oggi e domattina a Savona ed è la Costa Luminosa che ha rinviato la partenza dal porto di Marsiglia per permettere lo sbarco del maggior numero di passeggeri che possono allontanarsi e tornare a casa sotto adeguato controllo medico.

Il punto della situazione in Liguria

Lo streaming Video con la conferenza stampa in Regione Liguria: