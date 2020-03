Imperia – Non accenna a diminuire di intensità l’emergenza coronavirus in Liguria. In attesa del picco dei contagi, previsto per la prossima settimana, all’ospedale di Imperia vengono segnalati altri tre decessi. Si tratta di: Sono deceduti tre pazienti positivi al Covid-19:

-Una paziente di 97 anni, della provincia di Imperia, deceduta ieri sera all’Ospedale di Imperia,

– Un paziente di 92 anni, della provincia di Imperia, ricoverato il 14 marzo e deceduto ieri sera all’Ospedale di Sanremo,

– Una paziente di 87 anni, della provincia di Imperia, ricoverata il 16 marzo e deceduta ieri sera all’Ospedale di Sanremo.