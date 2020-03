Genova – AMT prosegue la rimodulazione e programmazione del servizio in virtù dell’utilizzo registrato nelle ultime settimane. A seguito delle misure di limitazione degli spostamenti per l’emergenza sanitaria in corso, AMT registra un continuo calo di passeggeri. Pertanto a partire da lunedì 30 marzo, dopo gli interventi già avviati lunedì scorso, il servizio bus verrà svolto con una nuova e ulteriore riduzione della programmazione. Anche questo nuovo orario ha come prerogativa fondamentale di continuare a garantire la copertura di tutta la rete servita da AMT seppur con frequenze rimodulate. Nessuna zona della città verrà privata del servizio di trasporto pubblico così da garantire a tutti la necessaria mobilità per le attività autorizzate.

La riprogrammazione del servizio riguarderà anche metropolitana e Navebus.

Per quanto riguarda la metropolitana rimangono invariati gli orari di servizio, metro aperta nei giorni feriali con prima corsa ore 5.00 e ultima corsa ore 21.05, al sabato e alla domenica prima corsa ore 6.00 e ultima corsa ore 21.00, ma con un calo della frequenza nei giorni feriali.

Dal 30 marzo il servizio via mare Navebus sarà sospeso; il collegamento tra Caricamento e Pegli è garantito dalla linea bus 1.

Variazione anche per i servizi bus sostitutivi della funicolare Zecca Righi e della cremagliera di Granarolo: le linee bus F1, F2 e G1 saranno attive fino alle ore 21.00. Anche il servizio sostitutivo dell’ascensore Manin-Contardo avrà un nuovo orario e sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Continuerà da parte di AMT l’attività di monitoraggio dei carichi così da poter effettuare eventuali interventi di rinforzo/diminuzione qualora se ne registrasse la necessità.

I nuovi orari saranno consultabili sul sito AMT e sulla APP. In questo particolare momento può risultare ancora più utile l’utilizzo della APP che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata solo in prossimità dell’arrivo dei mezzi.