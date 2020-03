Genova – Sono circa 30mila i genovesi che potranno contare sui buoni pasto che il Comune di Genova potrà garantire alle persone in difficoltà con i fondi in arrivo dal Governo centrale.

Si tratta delle persone seguite dai servizi sociali, persone che sono senza stipendio e non solo chi ha perso il lavoro. In genere le persone che hanno avuto un sensibile calo del reddito della famiglia e hanno difficoltà a fare la spesa.

Ci sarà una graduatoria sulla base di elementi di criticità come numero di familiari a carico e situazione patrimoniale.

Le richieste andranno presentate attraverso il sito del Comune di Genova o attraverso CAF o associazioni di tutela.