Genova – Si è arrampicato in cima ad un ponteggio per lavori edili in via Vittorino Era, nel quartiere di Sturla ed ha iniziato a lanciare pedane in metallo in mezzo alla strada.

Oggi pomeriggio i poliziotti delle volanti hanno denunciato un italiano di 55 anni, pluripregiudicato, per lancio di oggetti pericolosi, resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo altresì per ubriachezza manifesta e per l’inosservanza del D.P.C.M. dello scorso 25 marzo.

L’intervento della Polizia è stato richiesto da una cittadina che, mentre rientrava a casa dal lavoro, ha notato l’uomo che, dopo essere salito con andatura barcollante su una passerella rialzata rispetto alla strada, aveva cominciato a lanciare di sotto delle pedane in ferro recuperate dall’impalcatura esterna di uno stabile.

Gli agenti intervenuti hanno fermato l’uomo mentre ancora si trovava nei pressi dello stabile e, a fatica poiché in preda ai fumi dell’alcol, sono riusciti a bloccarlo, accompagnandolo in Questura per l’identificazione.

Il 55enne era già stato denunciato lo scorso 28 marzo dagli stessi agenti che erano intervenuti presso la sua abitazione per una violenta lite scaturita con la compagna.